Митрополит Миколаївський та Очаківський Пітирим від імені УПЦ передав Миколаївській громаді 7 машин швидкої допомоги, які були закуплені в країнах Європейського Союзу Фондом Вадима Новинського.

Автомобілі передані в місто Миколаїв, в міста Очаків та Новий Буг.

Це вже друга партія медичного спецтранспорту, який передається УПЦ та Фондом миколаївцям та мешканцям області. Загалом передано 12 карет швидкої допомоги.

"Миколаївщина знаходиться під щоденними обстрілами, автопарк медичного транспорту частково знищений. Тому для нас цей регіон один з пріоритетних при плануванні поставок швидких з закордону", - заявив Дмитро Сергєєв, директор благодійного фонду Вадима Новинського.

Раніше Дмитро Сергєєв заявляв, що мета Фонду - доставити щонайменше 100 автомобілів в Україну. В країну вже завезено 81 автомобіль. Десятки машин надійшли до лікарень Миколаєва, Запоріжжя, Кривого Рогу, Одеси, до волонтерських організацій "Центр порятунку життя", "Дніпровець", одна з машин працює в Сумській області, 2 машини передано до Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова на формування мобільних бригад, одна машина уїхала до Сіверської громади.

Загальна сума, виділена Вадимом Новинським на гуманітарні проєкти після 24 лютого, перевищила 700 млн грн.