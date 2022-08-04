Євроосюз запровадив нові санкції проти Януковича та його сина [ Редагувати ]
Європейський Союз включив до свого санкційного списку експрезидента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.
Проти Януковича запроваджені санкції за роль у "підриві територіальної цілісності України", щодо Олександра Януковича - за "укладання угод з сепаратистськими угрупованнями на Донбасі".
Рада додала проросійського колишнього президента України Віктора Федоровича Януковича та його сина Олександра Вікторовича Януковича до списку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи, за їх роль у підриві чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, стабільності та безпеки держави.
Санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС та заморожування активів на території Євросоюзу. Інформація про них вже опублікована в офіційному журналі ЄС, це означає, що вони набули чинності.
Віктора Януковича та його сина було включено до санкційних списків ЄС ще у 2014 році, тоді ж на них поширилися і канадські санкції.
Нагадаємо, у травні 2022 року український суд дав дозвіл на арешт Віктора Януковича через підписання Харківських угод у 2010 році.
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