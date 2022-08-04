Табу на російські кошти. Західні аудитори почали вимагати від клієнтів документально підтвердити, що вони… ніяк не пов'язані з Москвою. Проблеми і у банків, які обслуговують бізнес, що торгує російською нафтою - офіційний Київ "наполегливо просить" їх відмовитися від таких клієнтів. А ще в українському уряді кажуть про необхідність вилучити російські активи на Заході.

Детальніше про все це із Вашингтона розкаже наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко.

Фінансові обмеження - тема, про яку зараз і пишуть, і щодо якої сперечаються. І тут є кілька новин. Перша - західні аудиторські компанії почали масово вимагати від своїх клієнтів підтвердження, що вони не мають жодних зв'язків із Росією та з російськими громадянами. І навіть при тому, що Міністерство фінансів США не встановлювало таких обмежень, всі намагаються перестрахуватися - от і почали масштабні внутрішні перевірки.

Аудитори з'ясовують у перших осіб фірм, з якими вони працюють, чи є не просто серед власників, а й серед їхніх інвесторів(!), громадяни Росії. І вимагають, щоб жодна фізична чи юридична особа, зареєстрована чи розташована в Росії, не мала у своїй власності більше 5% (!) цінних паперів будь-якої західної компанії. Ці побоювання зрозумілі: запроваджені Вашингтоном санкції забороняють надавати послуги російським клієнтам - і спочатку відмовилися від тих, у кого "прописка" в РФ, а тепер – "вичищають" від гріха подалі навіть бізнес, що взагалі має російський капітал.

Друге, що відбувається: український уряд обережно, але наполегливо працює із найбільшими західними банками. Тут - ситуація в розвитку. Як пише Financial Times, вона отримала підтвердження, що листи з Києва надсилалися таким "банківським монстрам" як JPMorgan Chase, HSBC, американського банку Citigroup французькій фінансовій групі Credit Agricole. Україна просить всіх їх припинити фінансування компаній, які торгують російською нафтою та перевозять її. А також - і це взагалі нове - просить продати свої частки у російських нафтогазових компаніях.

Ну і третій напрямок щодо якого поки немає єдиної думки тут, у Конгресі, бо поки не знайшли чіткого юридичного механізму... Київ хоче вилучити заарештовані російські активи на Заході, причому у вітчизняному Мін'юсті навіть визначили для цього дедлайн - домогтися такого рішення від західних партнерів за найближчі 8 місяців. Україна вважає вилучення золотовалютних резервів Росії - процитую тут керівника Мін'юсту – "найшвидшим і найдоступнішим способом конфіскації заблокованих на Заході російських активів".

І якщо це станеться - це дасть можливість вилучити сотні мільярдів доларів. І той механізм, який пропонують зараз у Києві, а з цими пропозиціями вже ознайомили американських колег, щоб кожна країна, де російські кошти перебувають, уклала міжнародний договір, який з таких активів зніме імунітет; така держава погодиться на передачу російських коштів у спеціальний фонд, з якого згодом фінансуватимуть проекти в Україні.