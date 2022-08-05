Як вгамувати себе при стресовій ситуації та бути психологічно стійким на полі бою! Цього потерпілих від війни українців тепер навчають фахівці із психічного здоров'я, які завершили курс в ізраїльському центрі NATAL! Спеціалісти вже повернулися на Батьківщину і готові приступити до роботи. Михайло Манилюк продовжить тему.

27 українців завершили навчання в Ізраїльському центрі NATAL, що спеціалізується на стресі та психологічних травмах, пов'язаних із війною та тероризмом.

Яна Українська, державний експерт Міністерства охорони здоров'я України:

Дуже гарно в Ізраїлі налаштована взаємодія і алгоритми, маршрути пацієнтів, взаємодія між різними відомствами. Також нам потрібно запозичити в колег з Ізраїлю практику превентивного надання допомоги, психологічної допомоги постраждалому населенню і промоцію популяризацію психічного здоров'я, щоб в майбутньому бути готовим до викликів, які можуть бути.

Протягом 5-ти днів українських спеціалістів ізраїльські колеги знайомили з методами допомоги постраждалим, зокрема, від гендерного насильства під час війни. Вчили запобігати емоційному вигоранню. Наші фахівці також вдосконалили знання з допомоги військовим, ветеранам, цивільним, медикам і правоохоронцям у стресових ситуаціях. Зокрема, й в умовах бойових дій.

Олександр Клен, начальник відділення психологічної реабілітації головного військового госпіталя:

Психологічна допомога вкрай важлива при роботі з військовослужбовцями, котрі проходять діагностично-лікувальний етап в госпіталях. І з ними під час цього етапу працюють психологи, відновлюючи вкрай важливу частину їх здоров'я - це ментальне здоров'я. Це те без чого людина не може існувати.

Навчання українські спеціалісти проходили за сприяння першої леді Ізраїлю Міхаль Герцог та в рамках Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, яку ініціювала Олена Зеленська. Перша леді України звернулася до учасників тренінгу за допомогою відеозв'язку.

Олена Зеленська, перша леді України:

Врятувати психіку - це все рівно, що врятувати життя. А врятувати життя - це врятувати всю країну. Бо держава - ніщо без людей. Якщо ми відновимо людину, то людина відновить все. Саме так ми бачимо відбудову - починаємо із людини і її стану.

Міхаль Герцог, перша леді Ізраїлю:

Найвиразніші здобутки ми маємо в багатьох галузях, там, де ми надаємо допомогу при фізичному і психічному болі. Бо Україні доводиться терпіти дуже багато злигоднів саме такої природи.

Отримані знання й досвід українські фахівці впроваджуватимуть у структурах міністерств, де вони працюють. А ще навчатимуть інших, як боротися з психологічними травмами, зокрема й отриманими в умовах війни.