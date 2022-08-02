Мінкульт рекомендував перейменувати вулиці, названі на честь Гагаріна та Пушкіна [ Редагувати ]
Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики України виклала рейтинг російських урбанонімів (вулиці, площі, будинки, пам'ятники - ред.), які найчастіше використовуються, і запропонував перейменувати. Про це йдеться на сайті Мінкульту.
Серед урбанонімів - імена письменників Олександра Пушкіна, Михайла Лермонтова, космонавта Юрія Гагаріна, полководця Олександра Суворова.
Мета перейменувань, за заявами експертної ради, - уникнути наслідків русифікації, комуністичного тоталітарного режиму від держави-агресора та відновити українську національну топоніміку.
Значна кількість власних назв, що позначають такі елементи просторової структури міста як вулиці, площі, проспекти тощо – пов’язана з росіянами, чиї життя та діяльність, за великим рахунком, не мають стосунку до України, її історії, науки, культури, та у більшості випадків не народилися тут.
До ТОП-10 найчастіше вживаних топонімів входять:
- космонавт Юрій Гагарін;
- письменник Олександр Пушкін;
- біолог Іван Мічурін;
- льотчик-випробувач Валерій Чкалов;
- письменник Максим Горький;
- письменник Юрій Лермонтов;
- полководець Олександр Суворов;
- поет Володимир Маяковський;
- стрілець-автоматчик Олександр Матросов;
- льотчик-космонавт Володимир Комаров.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив:
В умовах широкомасштабного вторгнення рф в Україну слід враховувати, що ворог навіть топоніміку використовує як маніпулятивний механізм для ретрансляції пропагандистських меседжів, цінностей, своєї світоглядної моделі та концепту так званого "руского міра". Повномасштабна війна стала каталізатором для прискорення процесу усунення з культурного простору України й суспільно-політичного дискурсу того російського, що десятиліттями впроваджувалося як «велика російська культура.
23 липня Верховна Рада України повідомила про перейменування на Закарпатті наступних вулиць:
- Льва Толстого - на Бориса Джонсона;
- Юрія Гагаріна - Леоніда Каденюка;
- Михайла Кутузова - Северина Наливайка;
- Олександра Невського - Василя Стуса.
Нагадаємо, що у травні в Києві вирішили перейменувати п'ять станцій метро.
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