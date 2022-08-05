В "Укрзалізниці" новий спосіб оплати квитків: як ним користуватися [ Редагувати ]
"Укрзалізниця" додала оплатку квитків у чат-боті Apple Messages через Apple Pay. Про це пише пресслужба "Укрзалізниці".
Після придбання квитка, його можна додати до гаманця Apple Passkit. Також у чат-боті доступна служба підтримки.
Заступник голови компанії з розвитку бізнесу Євгеній Єнтіс заявив:
Тому тепер в Apple Messages, який сам по собі робить взаємодію з Укрзалізницею такою ж простою, як спілкування в чаті з друзями чи близькими, можна розраховуватись в один клік - через найзвичнішу для користувачів Apple систему Apple Pay.
Щоб запустити Apple Messages необхідно натиснути на іконку "Повідомлення" на офіційному сайті "Укрзалізниці".
Після цього відкриється діалогове вікно для придбання квитка через Apple Pay або спілкування з оператором служби підтримки.
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