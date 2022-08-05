В Ірпені почали будувати притулок для врятованих тварин [ Редагувати ]
Житло для пухнастих безхатьків! В Ірпені почали будувати притулок для врятованих тварин. Волонтери спроектували прихисток за європейськими стандартами - у котів будуть кондиціонери, плитка на підлозі, система підігріву. Наша знімальна група побувала на місті будівництва, подивіться.
Справжня хвостата мама-героїня, що вигодувала і своїх, і чужих кошенят. Коти на клички Бориспіль та Джавелін, що втратили зір. Це лише маленька частина тваринок у цьому притулку в містечку Ірпінь на Київщині, які на власній шкурі відчули біль війни.
Соня Садовська - співзасновниця волонтерської організації "Зоопатруль":
Тут у нас тимчасові кліточки із котиками. Кожен з них це просто історія, це дикі історії, що було з цими тваринками і кожен, хто тут опинився, це чудом виживші.
Будинок господарів цього полосатика на ім'я Каспер у перші дні війни згорів вщент. Довгий час кіт сидів на вікні й кликав на допомогу. Сьогодні він - та ще близько півсотні тварин - живуть у цьому притулку. Він іще на стадії зведення - у будівництво вже вклали близько трьох мільйонів гривень!
Соня Садовська - співзасновниця волонтерської організації "Зоопатруль":
Значна частина з яких, це буквально мікро донати. Але за рахунок того, що багатьом людям не байдуже, ці мікродонати стали такими масштабними, що ми змогли розпочати це будівництво.
З одного боку - дерева, з іншого - невеликий пагорб. Якщо на нього піднятися, - відкриваються наслідки недавнього свавілля рашистів в Ірпені. Напівзруйновані приватні будинки та багатоповерхівки, понівечені ворожими снарядами.
Дмитро Ревнюк - співзасновник волонтерської організації "Зоопатруль":
Більше всього було тваринок звідсіля. Вони всі були безхатні, бігали під кулями, вибухами.
Волонтери наголошують - це буде притулок європейського зразка. Двоповерховий будинок для реабілітації хворих, поруч - кілька боксів для кошенят, і понад 70 вольєрів для собак. А головне, за стандартами Європи, хвостаті безхатьки мають почуватися у вольєрах, як удома.
Дмитро Ревнюк - співзасновник волонтерської організації "Зоопатруль":
В інших притулках через брак коштів дуже багато збудовано із дерева все. Воно саме, розумієте, все впітує і все це запах йде. Ми відійшли, в нас везде будет плитка, система злива, тепла підлога-стандарти зовсім інші.
Волонтери зізнаються - якщо грошей вистачить, будівництво завершать за два місяці. Та поки працюють майстри, тут уже приймають тварин і птахів, яким потрібна допомога. Напередодні врятували голуба, а процес реабілітації ось цієї ворони - незабаром завершиться та її знову відпустять у небо.
по темі
Житель села Павлівка на Донеччині після приходу російських військ кілька місяців шукав, де можна безпечно осісти, доки не дістався Волині.
Закликаємо наших партнерів: підтримуйте нас не продуктами, допоможіть нам фінансово, аби ми могли закупити продукцію у підприємств, які досі в скрутних обставинах. - Ганна Лавренюк
Цими тваринами опікувалися тамтешні жительки. Серед них і домашні - кого покинули власники, бо були змушені виїхати, і такі, чиї господарі - загинули.
То які вимоги до таких приміщень? І скільки закладів вже отримали дозвіл відкрити свої двері для учнів? Дивіться далі.
У Черкасах бізнесменам довелося починати все з нуля. Їм вдалося не лише реанімувати виробництво, а й створити понад сотню робочих місць.