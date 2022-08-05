Житло для пухнастих безхатьків! В Ірпені почали будувати притулок для врятованих тварин. Волонтери спроектували прихисток за європейськими стандартами - у котів будуть кондиціонери, плитка на підлозі, система підігріву. Наша знімальна група побувала на місті будівництва, подивіться.

Справжня хвостата мама-героїня, що вигодувала і своїх, і чужих кошенят. Коти на клички Бориспіль та Джавелін, що втратили зір. Це лише маленька частина тваринок у цьому притулку в містечку Ірпінь на Київщині, які на власній шкурі відчули біль війни.

Соня Садовська - співзасновниця волонтерської організації "Зоопатруль":

Тут у нас тимчасові кліточки із котиками. Кожен з них це просто історія, це дикі історії, що було з цими тваринками і кожен, хто тут опинився, це чудом виживші.

Будинок господарів цього полосатика на ім'я Каспер у перші дні війни згорів вщент. Довгий час кіт сидів на вікні й кликав на допомогу. Сьогодні він - та ще близько півсотні тварин - живуть у цьому притулку. Він іще на стадії зведення - у будівництво вже вклали близько трьох мільйонів гривень!

Соня Садовська - співзасновниця волонтерської організації "Зоопатруль":

Значна частина з яких, це буквально мікро донати. Але за рахунок того, що багатьом людям не байдуже, ці мікродонати стали такими масштабними, що ми змогли розпочати це будівництво.

З одного боку - дерева, з іншого - невеликий пагорб. Якщо на нього піднятися, - відкриваються наслідки недавнього свавілля рашистів в Ірпені. Напівзруйновані приватні будинки та багатоповерхівки, понівечені ворожими снарядами.

Дмитро Ревнюк - співзасновник волонтерської організації "Зоопатруль":

Більше всього було тваринок звідсіля. Вони всі були безхатні, бігали під кулями, вибухами.

Волонтери наголошують - це буде притулок європейського зразка. Двоповерховий будинок для реабілітації хворих, поруч - кілька боксів для кошенят, і понад 70 вольєрів для собак. А головне, за стандартами Європи, хвостаті безхатьки мають почуватися у вольєрах, як удома.

Дмитро Ревнюк - співзасновник волонтерської організації "Зоопатруль":

В інших притулках через брак коштів дуже багато збудовано із дерева все. Воно саме, розумієте, все впітує і все це запах йде. Ми відійшли, в нас везде будет плитка, система злива, тепла підлога-стандарти зовсім інші.

Волонтери зізнаються - якщо грошей вистачить, будівництво завершать за два місяці. Та поки працюють майстри, тут уже приймають тварин і птахів, яким потрібна допомога. Напередодні врятували голуба, а процес реабілітації ось цієї ворони - незабаром завершиться та її знову відпустять у небо.