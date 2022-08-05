Загинув під час окупації: у колодязі на Житомирській трасі знайшли тіло [ Редагувати ]
У Київській області, біля села Березівка на Житомирській трасі, правоохоронці виявили ще одне тіло мирного жителя. Про це повідомляє начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Чоловік загинув під час російської окупації, його знайшов робітник дорожньої служби.
Тіло знаходилося у заповненому водою технічному колодязі. Поліція встановила, що чоловік загинув у кінці лютого - на початку березня.
Прикмети загиблого:
- темне волосся,
- був одягнений у зимовий одяг чорного кольору: брюки, куртку та кофту,
- чорне взуття.
Поліція просить людей, які мають будь-яку інформацію про загиблого, звертатися на спецлінію "102".
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