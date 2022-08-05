Ердоган прибув до Сочі на переговори з путіним [ Редагувати ]
У п'ятницю вдень, 5 серпня, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган прилетів до Сочі, де проведе зустріч зі своїм російським колегою володимиром путіним. Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.
Літак із главою турецької держави на борту приземлився в аеропорту Сочі близько 14:30 за київським часом. Планується, що Ердоган пробуде у росії один день.
В ході переговорів лідери країни планують обговорити військово-технічне співробітництво і роботу центру з вивезення зерна з України.
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