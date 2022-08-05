Військові допускають подальші удари по Антонівському мосту у Херсоні [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російські окупанти намагаються відремонтувати пошкоджений Антонівський міст у Херсоні. Проте українські захисники можуть завдати додаткових ударів.
Про це повідомляє керівник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, окупанти намагаються збудувати альтернативні переправи через Дніпро біля Херсону. Але вони також стають цілями ЗСУ.
"Їх намагання (поремонтувати Антонівський міст - ред.) зрозуміле, бо вони хоч щось та мають робити, щоб хоча б заспокоїти свої нерви. Вони намагаються навести понтонні переправи альтернативні, але й ці об'єкти також потрапляють під вогневий контроль, бо ми маємо таку зброю, яка дозволяє влучати у вибрану ціль", - заявила Гуменюк.
Вона додала, що українські бійці "можуть, не руйнуючи інфраструктуру, руйнувати плани ворога".
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