Обстріл Миколаєва: нові подробиці та фото [ Редагувати ]
Фото: Миколаїв
Один із 22 постраждалих внаслідок обстрілу Миколаєва вдень у п'ятницю, 5 серпня, помер. Чоловікові було 42 роки.
Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.
"Станом на зараз відомо про 21 пораненого та 1 загиблого. Чоловік 1980 року народження помер через отримані травми", - розповів він.
Нагадаємо, у п'ятницю вдень, 5 серпня, росія обстріляла Миколаїв з боку Херсона.
по темі
Prev Next
05 серпня 2022 12:32 Миколаїв закривають на вихідні: що відбувається
У п'ятницю, 5 серпня, Миколаїв йде на затяжну комендантську годину
31 липня 2022 11:16 Обстріл Миколаєва: голова Кіровоградської ОДА звернувся до мешканців
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович після ударів по Миколаєву звернувся до містян
21 липня 2022 10:00 Окупанти випустили по Миколаєву сім ракет
У ніч на четвер, 21 липня, російські окупанти випустили сім ракет по Миколаєву
05 серпня 2022 20:50 Червоний Хрест обіцяє виплати українцям: хто та скільки отримає
Українські посадовці змогли домовитись про додаткову фінансову допомогу для постраждалих від війни в Україні