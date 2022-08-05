Палестинська терористична організація "Ісламський джихад" завдає масованого ракетного обстрілу по південому Ізраїлю.

За даними ізраїльських ЗМІ, бойовики відповіли Ізраїлю на сьогоднішні удари по Сектору Гази та ліквідацію свого ватажка ближче до вечора. За приблизно 20 хвилин "Ісламський джихад" випустив по території Ізраїлю щонайменше 50 ракет.

Тим часом ізраїльська армія розгорнула протиракетну систему "Залізний купол". Наразі системі вдається збивати ракети в повітрі. Про "прильоти" даних немає.

Крім того, у Міноборони Ізраїлю заявили, що армія розпочинає широкомасштабну повітряну операцію проти Ісламського джихаду в Секторі Газа.

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 серня, армія Ізраїлю почала військову операцію проти терористичної організації "Ісламський джихад" в Секторі Газа.

Конфлікту передував арешт лідера "Ісламського джихаду" Бассама ас-Сааді. Це сталося під час рейду в окупованому місті Дженін на Західному березі річки Йордан на початку цього тижня.

Палестинці погрожували Ізраїлю атаками у відповідь за цей арешт.