Запорізька АЕС "працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки". Після обстрілу 5 серпня на АЕС відключили один з трьох енергоблоків. Про це повідомляє "Енергоатом".

Подвійний обстріл ЗАЕС російськими військами з РСЗВ протягом одного дня, 5 серпня, спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції. У результаті атаки на Запорізьку АЕС, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох працюючих енергоблоків.

Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека.

Український персонал станції продовжує працювати та докладати усіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. ЗАЕС досі окупована та контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається.

Наразі Запорізька АЕС - найбільша у Європі - продовжує працювати та виробляти електроенергію для потреб енергосистеми України.

Нагадаємо, що Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу.