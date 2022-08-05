російська армія вдруге за день обстріляла Запорізьку АЕС. Три снаряди потрапили біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор.

Про це повідомляє в Telegram-каналі НАЕК "Енергоатом".

У відомстві заявили, що ввечері було зафіксовано другий обстріл станції.

В цей раз росіяни з РСЗВ обстріляли майданчик станції, а також серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

Наразі є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також є високим рівень пожежної небезпеки. Внаслідок обстрілу постраждалих немає.