Окупанти обстрілом пошкодили ЗАЕС: є загроза розпилення радіоактивних речовин [ Редагувати ]
російська армія вдруге за день обстріляла Запорізьку АЕС. Три снаряди потрапили біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор.
Про це повідомляє в Telegram-каналі НАЕК "Енергоатом".
У відомстві заявили, що ввечері було зафіксовано другий обстріл станції.
В цей раз росіяни з РСЗВ обстріляли майданчик станції, а також серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.
Наразі є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також є високим рівень пожежної небезпеки. Внаслідок обстрілу постраждалих немає.
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