Німеччина з 1 вересня змінює правила для українських біженців [ Редагувати ]
У Німеччині змінили правила перебування біженців з України. Нововведення опубліковані на сайті уряду.
- До 31 серпня українці, які перебували в Німеччині від початку вторгнення в Україну, мають право на в'їзд до країни, незважаючи на те, що у них закінчилися право на перебування в ЄС у рамках безвізу, чи вони мали депортацію. Перебування в Німеччині до кінця літа можливе без оформлення.
- З 1 вересня Німеччина починає рахувати дні дії безвізу з дня в'їзду в Німеччину, а не ЄС.
- Перебування в Німеччині дозволено без оформлення, тобто на період дії безвізу, лише на 90 днів в межах 180 днів (три місяці на півроку). Рахують всі дні, починаючи з 24 лютого 2022 року.
- Якщо до 31 серпня біженці використали 90 днів німецького безвізу, потрібно до 1 вересня або подати заяву на тимчасовий захист, або виїхати з Німеччини на 3 місяці.
- Українці зобов’язані подати заявку на реєстрацію за 24 параграфом до спливу 90 днів, якщо ця дата лежить в межах 01.09-01.12.
- Реєстрація в Німеччині можлива на весь час війни.
- Перехідний регламент про перебування українців у Німеччині буде продовжено до 28 лютого 2023 року. Це полегшить перебування українців в Німеччині, які прибудуть в країну до 30 листопада 2022 року.
Нагадаємо, що у США назвали кількість українських біженців, які отримали прихисток.
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