Шлях складний та небезпечний, їхати треба по полях

Втримати рубежі нашим військовим неабияк допомагають волонтери. Під обстрілами, з ризиком для життя - вони везуть на фронт найнеобхідніше. Амуніцію, їжу та медикаменти. До однієї з таких поїздок долучилися і наші журналісти.

У цьому каравані позашляховиків майже півтори тони продуктів для бійців на передовій.

Станіслав Стойков, представник Київського загону ТрО №9 в Запорізькій обл.:

Військові в першу чергу звертаються до нас за допомогою - це: тепловізори, автомобілі, медицина першочергова, а також продовольствіє в виді консерв, а також продуктів швидкого приготування. Ми допомогли хлопцям, загрузили їх продовольчу частину на місяць вперед.

Шлях складний та небезпечний. Їхати треба по полях. Одне з них не встигли прибрати. Після ворожого обстрілу згоріли врожай і техніка. Комбайнер врятувався.

Оце такі в нас жнива гарячі...

У домовленому місці волонтери передають гуманітарний вантаж військовим. Перекладати коробки та ящики доводиться під гучні вибухи.

То з добрим утром, Україно! - Одні знімають - Інші допомагають.

Окрім харчів, воїни отримали тепловізор. Пристрій дозволяє розгледіти противника вдень і вночі.

Ми контролюємо ворога. Ворог питається наступати - ми одбиваємо його атаки.

Командир підрозділу із позивним "Богун" каже, що рашисти йдуть в атаки неохоче, та щоразу відступають із втратами.

Позивний "Богун", військовослужбовець ЗСУ:

В моєму підрозділі настрій отлічний. Люди вмотивовані. Знають чого прийшли, тому що знають, що обороняють свою землю.

У тилу військові, що захищають Україну на Запорізькому напрямку, обладнали лазарет. До медиків та пацієнтів волонтери завітали із великим запасом ліків.

Станіслав Стойков, представник Київського загону ТрО №9 в Запорізькій обл.:

Це малий медичний пункт. Привезли порядка 40 коробок медикаментів. Це крапельниці, різноманітні перчатки, шприці - це те, що необхідно нашому бійцю з самого початку.

У медпункті готові надати першу допомогу пораненим бійцям.

Капітан медичної служби:

Якщо буде в цьому потреба, то ми можемо оказати допомогу пораненим, стабілізувати та далі евакуйовувати їх до пункту призначення.

Зараз тут опікуються тими, в кого загострилися хронічні захворювання. Анатолій скаржиться на біль у спині.

…остеохондроз - всьо воно боком вилазить, окопи, ну, всьо воно… фізічєскі…

На лікарняному ліжку чоловік провів понад тиждень.

Анатолій, військовослужбовець ЗСУ: