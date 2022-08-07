Волонтери допомагають військовим втримати рубежі [ Редагувати ]
Втримати рубежі нашим військовим неабияк допомагають волонтери. Під обстрілами, з ризиком для життя - вони везуть на фронт найнеобхідніше. Амуніцію, їжу та медикаменти. До однієї з таких поїздок долучилися і наші журналісти.
У цьому каравані позашляховиків майже півтори тони продуктів для бійців на передовій.
Станіслав Стойков, представник Київського загону ТрО №9 в Запорізькій обл.:
Військові в першу чергу звертаються до нас за допомогою - це: тепловізори, автомобілі, медицина першочергова, а також продовольствіє в виді консерв, а також продуктів швидкого приготування. Ми допомогли хлопцям, загрузили їх продовольчу частину на місяць вперед.
Шлях складний та небезпечний. Їхати треба по полях. Одне з них не встигли прибрати. Після ворожого обстрілу згоріли врожай і техніка. Комбайнер врятувався.
Оце такі в нас жнива гарячі...
У домовленому місці волонтери передають гуманітарний вантаж військовим. Перекладати коробки та ящики доводиться під гучні вибухи.
То з добрим утром, Україно! - Одні знімають - Інші допомагають.
Окрім харчів, воїни отримали тепловізор. Пристрій дозволяє розгледіти противника вдень і вночі.
Ми контролюємо ворога. Ворог питається наступати - ми одбиваємо його атаки.
Командир підрозділу із позивним "Богун" каже, що рашисти йдуть в атаки неохоче, та щоразу відступають із втратами.
Позивний "Богун", військовослужбовець ЗСУ:
В моєму підрозділі настрій отлічний. Люди вмотивовані. Знають чого прийшли, тому що знають, що обороняють свою землю.
У тилу військові, що захищають Україну на Запорізькому напрямку, обладнали лазарет. До медиків та пацієнтів волонтери завітали із великим запасом ліків.
Станіслав Стойков, представник Київського загону ТрО №9 в Запорізькій обл.:
Це малий медичний пункт. Привезли порядка 40 коробок медикаментів. Це крапельниці, різноманітні перчатки, шприці - це те, що необхідно нашому бійцю з самого початку.
У медпункті готові надати першу допомогу пораненим бійцям.
Капітан медичної служби:
Якщо буде в цьому потреба, то ми можемо оказати допомогу пораненим, стабілізувати та далі евакуйовувати їх до пункту призначення.
Зараз тут опікуються тими, в кого загострилися хронічні захворювання. Анатолій скаржиться на біль у спині.
…остеохондроз - всьо воно боком вилазить, окопи, ну, всьо воно… фізічєскі…
На лікарняному ліжку чоловік провів понад тиждень.
Анатолій, військовослужбовець ЗСУ:
… нічого, все нормально. Вилєчімся, встанєм в строй. Все буде добре. Тільки в стрій, до побратимів. Неньку Україну надо защіщать!
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