До старту нового навчального року залишається менш як місяць. Та чи готові школи прийняти дітей? І чи всі можуть виконати головну умову? Захистити учнів в разі повітряної тривоги? Олена Логінова проінспектувала Чернігівщину - регіон один з найбільш постраждалих від окупантів. Тож, чи зможуть там діти сісти за парти? Дивіться в її сюжеті.

Це мальовниче місце на Чернігівщині - територія одного із навчальних закладів. Тут активно іде підготовка до першого вересня. За роботою майже весь персонал. Заклад розрахований на майже 300 учнів. Тут кажуть - під час війни головне - безпека дітей!

Надія Майстат, директор навчального закладу середньої освіти:

Завдання кожного навчального закладу перш за все зберегти життя і здоров'я дитини.

А для цього тут вже обладнали бомбосховище. І вирішили запровадити позмінну форму навчання.

Надія Майстат, директор навчального закладу середньої освіти:

Щоб класи були розділені, щоб не було великого скупчення дітей, щоб вчителі та вихователі мали можливість швидко звести дітей у бомбосховище, яке зараз обладнується, вже воно обладнане десь на 90%. У бомбосховищі є всі необхідні умови.

Які саме ці умови? Ідемо перевіряти разом з керівництвом закладу і міністром освіти Сергієм Шкарлетом. Він на Чернігівщині з інспекцією. По дорозі нам показують обладнані системи сповіщення та протипожежні засоби.

Олена Логінова, кореспондентка:

Це бомбосховище розраховане на 290 дітей, тобто на всіх учнів, які навчаються в ліцеї. Укриття обладнане світлом. Аварійними виходами, санітарним вузлом та кімнатами, де можуть розміщуватися та навчатися діти.

А також в укритті діти зможуть відпочити ось в таких спеціальних кімнатах, за потреби перекусити, пограти й звичайно - вчитися.

Лідія Квашневська, заступниця директора з навчальної роботи:

Ми можемо запропонувати послуги навчання. Тому що тут є і проведений інтернет, і ми маємо клас відповідно для того, щоб посадити діток і діти можуть перебувати й отримувати повноцінні освітні послуги саме в цьому укритті.

Щоб світло було безперебійним в укритті стоїть генератор. А ще тут має бути тепло взимку. Керівництво каже - навчальний заклад готовий до опалювального сезону. Працюють - дві котельні - газова та твердопаливна.

А це вже саме місто Чернігів. А це відома Чернігівська політехніка. Університет зазнав значних руйнувань від рук окупантів.

Олена Логінова, кореспондентка:

Чернігівський політехнічний університет. На територію навчального закладу ворог скинув п'ять авіабомб. При цьому два прямих влучення у спортивну залу та складське приміщення. В актовій залі повністю вибито вікна.

На цих фото видно понівечену спортивну залу. Бомба пробила стелю. А це коридори після обстрілів і зруйноване складське приміщення.

В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації:

Майже 70 закладів освіти пошкоджено або зруйновано - це і школи, і вищі навчальні заклади. Свідомо гатив по цивільній інфраструктурі, зокрема і по закладах освіти. На сьогодні ми вже частково відновили близько двох десятків закладів освіти...

Зараз більшість робіт у виші намагаються зробити власними силами. Закупили будматеріали. Але коштів треба багато.

Олег Новомлинець, ректор Національного університету "Чернігівська політехніка":

В нас понад 25 корпусів по всьому місту, то загальні втрати складають близько 140 млн грн. Це станом ще на весну. Зараз ціни на будівельні матеріали підіймаються - ми маємо повністю відновити всю систему опалення, для цього всі матеріали вже закуплено, встановити зруйновані вікна поміняти і станом на сьогодні ми рухаємося згідно з цим планом.

В Університеті планують запустити навчання на початку жовтня. 90% вчителів - на місці й студенти готові вчитися.

Сергій Шкарлет, міністр освіти та науки України:

Освітній процес буде запущено з першого вересня, адже цього вимагає закон і постанова, але формат освітнього процесу буде визначатися виключно безпековою ситуацією - ті території, які є особливо небезпечними, там де ідуть активні бойові дії, активні обстріли, саме в цих територіях і на проміжку 25-40 км від межі обстрілів буде навчання виключно онлайн.

Але поки точні дати старту навчання казати в міністерстві не беруться. В кожному регіоні вони будуть свої. Так само як кожен заклад обиратиме і форму навчання - очну, дистанційну чи змішану.

В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації:

Сьогодні в області якщо ми кажемо про школи, то 58% всіх закладів освіти мають укриття або найпростіше укриття. Ті заклади освіти, які комісія і батьки в першу чергу не визнають безпечними, вони точно не будуть працювати офлайн, вони будуть онлайн, освіта дистанційна.

За даними міністерства майже 33% навчальних закладів по всій Україні вже готові до повноцінного запуску навчання.