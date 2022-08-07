У Черкаських вишах облаштовують підвали для навчання [ Редагувати ]
Підвальні аудиторії для безперервного навчання облаштовують в одному із коледжів Черкас. Кімнати меблюють, готують санітарну зону та запас води й продуктів щонайменше на добу. Навчання організують вже з 15 серпня у кілька змін, щоб у сховищі могли зручно розташуватися усі студенти. А поки екскурсію підземними аудиторіями провели для нашої знімальної групи.
У цій підвальній аудиторії останні приготування перед навчанням.
Керує процесом тесляр Володимир Пятенко. Каже: за місяць це приміщення вже не впізнати.
Володимир Пятенко, тесляр:
Зробили ремонт, побілили, покрасили, залишилось по коридору - тут треба покрасити поли, щоб можна було робити влажну уборку, ще санітарні приміщення у нас там є, теж треба привезти трохи в порядок.
Загалом у підвалі вже готові три з чотирьох аудиторій.
У цій кімнаті зберігали старі меблі та непотрібний інвентар, але невдовзі тут теж буде обладнано лекторій.
Володимир Бондаренко, заступник директора коледжу:
Тут було вікно, заложили мішками з піском згідно з положенням, зробиться світло, ремонт, надіюсь через тиждень побачимо іншу аудиторію, яка збереже здоров'я і життя нашим студентам.
Загалом площа підвалу цього навчального закладу 250 квадратних метрів. Простір розпланували так, щоб студентам було максимально комфортно.
Парти, стільці, в кожній аудиторії буде вмонтована дошка, крейда і питна вода.
Облаштувати аудиторії у підвалах адміністрація вирішила ще наприкінці весни. Тут є три виходи, а за кошти навчального закладу переобладнали вентиляцію та придбали усе потрібне для ремонту.
Максим Богун, заступник директора коледжу:
Це було куплено цемент, пісок, краска, придбані інші стройматеріали, двері, ручки. Замки, це було придбано за кошти, наразі відбулось замовлення біотуалетів.
Розраховане укриття на 400 осіб. Щоб усім вистачило місця в укритті, навчання у коледжі організують у кілька змін.
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