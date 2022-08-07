Підвальні аудиторії для безперервного навчання облаштовують в одному із коледжів Черкас. Кімнати меблюють, готують санітарну зону та запас води й продуктів щонайменше на добу. Навчання організують вже з 15 серпня у кілька змін, щоб у сховищі могли зручно розташуватися усі студенти. А поки екскурсію підземними аудиторіями провели для нашої знімальної групи.

У цій підвальній аудиторії останні приготування перед навчанням.

Керує процесом тесляр Володимир Пятенко. Каже: за місяць це приміщення вже не впізнати.

Володимир Пятенко, тесляр:

Зробили ремонт, побілили, покрасили, залишилось по коридору - тут треба покрасити поли, щоб можна було робити влажну уборку, ще санітарні приміщення у нас там є, теж треба привезти трохи в порядок.

Загалом у підвалі вже готові три з чотирьох аудиторій.

У цій кімнаті зберігали старі меблі та непотрібний інвентар, але невдовзі тут теж буде обладнано лекторій.

Володимир Бондаренко, заступник директора коледжу:

Тут було вікно, заложили мішками з піском згідно з положенням, зробиться світло, ремонт, надіюсь через тиждень побачимо іншу аудиторію, яка збереже здоров'я і життя нашим студентам.

Загалом площа підвалу цього навчального закладу 250 квадратних метрів. Простір розпланували так, щоб студентам було максимально комфортно.

Парти, стільці, в кожній аудиторії буде вмонтована дошка, крейда і питна вода.

Облаштувати аудиторії у підвалах адміністрація вирішила ще наприкінці весни. Тут є три виходи, а за кошти навчального закладу переобладнали вентиляцію та придбали усе потрібне для ремонту.

Максим Богун, заступник директора коледжу:

Це було куплено цемент, пісок, краска, придбані інші стройматеріали, двері, ручки. Замки, це було придбано за кошти, наразі відбулось замовлення біотуалетів.

Розраховане укриття на 400 осіб. Щоб усім вистачило місця в укритті, навчання у коледжі організують у кілька змін.