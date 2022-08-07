На обдарованість собаки може вказувати її грайливість. До такого висновку дійшли вчені з Будапештського університету, стаття яких опублікована у журналі Animal Cognition.

Лише деякі особливо обдаровані собаки можуть запам'ятати назви кількох своїх іграшок і тримати їх у пам'яті більше двох місяців.

Дослідники попросили власників 21 одного такого собаки, а також власників 144 собак без такої здатності заповнити опитувальник, присвячений особі вихованця. Оскільки більшість обдарованих собак належать до породи бордер-коллі, вчені запросили до участі лише їхніх господарів.

Порівнюючи анкети обдарованих і необдарованих собак, дослідники з'ясували, що єдиною рисою, яка значно частіше виявлялася у перших, була грайливість - вони любили вовтузитися зі своїми іграшками більше за інших.

Хоча бордер-коллі часто грайливі самі по собі, у багатьох обдарованих собак ця риса виявлялася особливо часто.

Це дослідження показує, що існує зв'язок між надзвичайно високим рівнем грайливості та обдарованістю в навчанні вербальним міткам об'єктів у собак.

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Вчені зазначили, що грайливість як така навряд чи може бути причиною кращих здібностей до запам'ятовування. Цікаво, що у людей ця риса характеру пов'язана зі здатністю розв'язувати проблеми.

Раніше "Подробиці" писали про те, як собаки виляють хвостом, коли бачать симпатичних їм людей.