Вчені назвали характерну рису обдарованих собак [ Редагувати ]
На обдарованість собаки може вказувати її грайливість. До такого висновку дійшли вчені з Будапештського університету, стаття яких опублікована у журналі Animal Cognition.
Лише деякі особливо обдаровані собаки можуть запам'ятати назви кількох своїх іграшок і тримати їх у пам'яті більше двох місяців.
Дослідники попросили власників 21 одного такого собаки, а також власників 144 собак без такої здатності заповнити опитувальник, присвячений особі вихованця. Оскільки більшість обдарованих собак належать до породи бордер-коллі, вчені запросили до участі лише їхніх господарів.
Порівнюючи анкети обдарованих і необдарованих собак, дослідники з'ясували, що єдиною рисою, яка значно частіше виявлялася у перших, була грайливість - вони любили вовтузитися зі своїми іграшками більше за інших.
Хоча бордер-коллі часто грайливі самі по собі, у багатьох обдарованих собак ця риса виявлялася особливо часто.
Це дослідження показує, що існує зв'язок між надзвичайно високим рівнем грайливості та обдарованістю в навчанні вербальним міткам об'єктів у собак.
Вчені зазначили, що грайливість як така навряд чи може бути причиною кращих здібностей до запам'ятовування. Цікаво, що у людей ця риса характеру пов'язана зі здатністю розв'язувати проблеми.
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