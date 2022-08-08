ЗСУ в Мелітополі за ніч знищили 100 окупантів: перші подробиці та відео [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У ніч на 8 серпня, українські захисники високоточними ракетами HIMARS вдарили по пунктах дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках різних районах окупованого Мелітополя.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
За попередніми підрахунками, знищено значну кількість військової техніки та близько 100 окупантів.
Федоров додав, що минулого тижня значну частину ППО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсона.
"Сьогоднішня ніч є найбільш результативною і свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ППО вже не здатні чинити опір HIMARS. Ослаблення системи ППО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку", - резюмував мер.
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