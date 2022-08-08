ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах [ Редагувати ]
Вночі українські військові "відпрацювали вогневий контроль", є результати та влучення зокрема по Антонівському та Каховському мостах.
Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.
"Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб, на цьому напрямку. Він має свої результати, він має влучення - достатньо поважні - як по Антонівському, так і по Каховському мостах", - зазначила вона.
За словами Гуменюк, також на півдні українські військові знищили кілька ворожих баз із боєприпасами.
"І ми уточнюємо, які саме з результатів наші, оскільки ми розуміємо, що рух спротиву на окупованих територіях достатньо потужний.
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