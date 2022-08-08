Ізраїль і "Ісламський джихад" домоглися перемир'я: подробиці [ Редагувати ]
Ізраїль і "Ісламський джихад" домоглися перемир'я. Про це повідомляє Reuters. Режим тиші вже запрацював - сторони зобов'язалися не здійснювати повітряних ударів одне одному. Але чому між Ізраїлем і Сектором Гази спалахнув черговий конфлікт? Подробиці - в нашому сюжеті.
Усе вище керівництво "Ісламського джихаду" - ліквідоване. Такі заголовки з'явилися на сторінках ізраїльських ЗМІ напередодні ввечері.
Ескалація ізраїльсько-палестинського конфлікту сталася першого серпня. Після того, як військові Ізраїлю на Західному березі річки Йордан затримали лідера "Ісламського джихаду" Бассема Сааді. Згодом - ізраїльтяни оголосили про операцію "Світанок" і завдали повітряних ударів по Сектору Гази. Тоді ліквідували ще кількох командирів. В ізраїльському уряді заявили - удари ЦАХАЛу зірвали атаку на Ізраїль, яку підтримуване Іраном угруповання "Ісламський джихад" планувало провести у відповідь на арешт ватажка.
Водночас ракетний обстріл міст Ізраїлю таки відбувся. За різними даними, з Сектору Гази було випущено щонайменше пів тисячі ракет. Щоправда, більшість із них "Залізний купол" знешкодив.
Еліад Азулай, житель Ашкелона:
Хоча за всі роки по нам випускали чимало ракет, ця ситуація сприйнялася трохи неочікувано, бо ми не переживали це вже досить довго. Після останнього загострення минув рік.
І в той час як в Ізраїлі про жертв серед мирного населення не повідомляють, у Секторі Гази відомо щонайменше про кількадесят загиблих, серед яких і діти. Примітно, що загинути в Секторі Гази могли не лише від ракет, випущених із боку Ізраїлю. Річ у тім, що понад сотня снарядів, які запустив "Ісламський джихад", не долетіли та впали ще в Секторі Гази.
Сафа Шамалах, жителька Сектору Гази:
Хіба це справдливо? Винних шукати можна не лише в Ізраїлі, а й у тих арабських країн, які про нас забули, яким на нас наплювати.
Аби врегулювати ситуацію, своє посередництво запропонував Єгипет. За інформацією Reuters, із посиланням на уряд у Каїрі, режим тиші має запрацювати, однак скільки він триватиме - наразі невідомо.
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Масований обстріл стався після того, як п'ятого серпня ізраїльська армія розпочала операцію "Світанок" проти палестинських угруповань із Сектору Гази. Під час якого за даними військових Ізраїлю, від 10 до 20 терористів було ліквідовано.
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