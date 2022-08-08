Ізраїль і "Ісламський джихад" домоглися перемир'я. Про це повідомляє Reuters. Режим тиші вже запрацював - сторони зобов'язалися не здійснювати повітряних ударів одне одному. Але чому між Ізраїлем і Сектором Гази спалахнув черговий конфлікт? Подробиці - в нашому сюжеті.

Усе вище керівництво "Ісламського джихаду" - ліквідоване. Такі заголовки з'явилися на сторінках ізраїльських ЗМІ напередодні ввечері.

Ескалація ізраїльсько-палестинського конфлікту сталася першого серпня. Після того, як військові Ізраїлю на Західному березі річки Йордан затримали лідера "Ісламського джихаду" Бассема Сааді. Згодом - ізраїльтяни оголосили про операцію "Світанок" і завдали повітряних ударів по Сектору Гази. Тоді ліквідували ще кількох командирів. В ізраїльському уряді заявили - удари ЦАХАЛу зірвали атаку на Ізраїль, яку підтримуване Іраном угруповання "Ісламський джихад" планувало провести у відповідь на арешт ватажка.

Водночас ракетний обстріл міст Ізраїлю таки відбувся. За різними даними, з Сектору Гази було випущено щонайменше пів тисячі ракет. Щоправда, більшість із них "Залізний купол" знешкодив.

Еліад Азулай, житель Ашкелона:

Хоча за всі роки по нам випускали чимало ракет, ця ситуація сприйнялася трохи неочікувано, бо ми не переживали це вже досить довго. Після останнього загострення минув рік.

І в той час як в Ізраїлі про жертв серед мирного населення не повідомляють, у Секторі Гази відомо щонайменше про кількадесят загиблих, серед яких і діти. Примітно, що загинути в Секторі Гази могли не лише від ракет, випущених із боку Ізраїлю. Річ у тім, що понад сотня снарядів, які запустив "Ісламський джихад", не долетіли та впали ще в Секторі Гази.

Сафа Шамалах, жителька Сектору Гази:

Хіба це справдливо? Винних шукати можна не лише в Ізраїлі, а й у тих арабських країн, які про нас забули, яким на нас наплювати.

Аби врегулювати ситуацію, своє посередництво запропонував Єгипет. За інформацією Reuters, із посиланням на уряд у Каїрі, режим тиші має запрацювати, однак скільки він триватиме - наразі невідомо.