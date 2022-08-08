15 європейських міст за 15 днів на велосипеді. Велопробіг під назвою "Реанімобіль для України" завершився в Лондоні. Волонтери провезли через всю Європу прапор з лінії фронту. І по всьому маршруту розповідали про звитягу наших воїнів і необхідність їм допомагати.

Із подробицями з Лондона - наша кореспондентка Світлана Чернецька.

Такі акції у Лондоні проводять тричі на тиждень. І щоразу на них запрошені непересічні особистості. Цього разу це парамедикиня Тайра, яка 3 місяці провела у російському полоні та волонтер, який на велосипеді подолав відстань від українського кордону до британської столиці, аби зібрати гроші на машини швидкої допомоги.

Подорож Андрія Вельгоша закінчується просто на мітингу української діаспори. Останні два тижні він провів у дорозі. Велосипедом проїхав 15 європейських міст, щоби розповісти більше про війну в Україні.

Андрій Вельгош, учасник велопробігу "Реанімобіль для України":

Багато європейців думають, що українська війна - це щось місцеве, щось далеке, але насправді це повномасштабна кривава війна і її фронт такий же задовгий, як відстань від України до Лондона.

Андрій розповідає: його подорож була надзвичайно важкою. Більшість часу їхав під 40-градусною спекою. А були дні, коли доводилося перечікувати штормову погоду.

Андрій Вельгош, учасник велопробігу "Реанімобіль для України":

Раз попали в такий дощ, я такого дощу ще не бачив в принципі і на велосипеді, тим більше. Тобто просто стіна з дощу і ти бачиш, як по дорозі пливе вода і ти розумієш, шо в тебе колесика такі тоненькі і тебе просто змиє.

Каже, кілька разів опускалися руки і здавалося, немає сил продовжувати. Але заряджався від емоцій людей, які зустрічалися на шляху. Бо в багатьох європейських містах діаспоряни зустрічали волонтерів як героїв.

Андрій Вельгош, учасник велопробігу "Реанімобіль для України":

Були міста, наприклад, Краків і Брно, просто два міста, в які я закохався просто від енергетики людей. Загалом відчувається різниця: Польща, Чехія - одне, а далі - вже Німеччина, особливо Франція - отак, вниз-вниз, вниз. Ми навіть були в місті Вітрелел Франсуа, невеличке містечко, ми вибрали його тільки тому, що воно знаходиться на півдорозі між Страсбургом і Парижем. І дівчата, коли давали презентацію, до них підходили люди і перепитували: шо дійсно у вас війна? Дійсно вас бомблять?

Завдяки велопробігу Андрій сподівається назбирати гроші на 15 карет швидкої допомоги і відправити їх на фронт. А ще хоче достукатися до британського уряду, щоби реанімобілі виключили зі списку військової допомоги. Бо міжнародні благодійні організації допомагають лише гуманітаркою, до якої варто би віднести і швидкі, наполягає волонтер.

Андрій Вельгош, учасник велопробігу "Реанімобіль для України":

Військова допомога - це зброя, це амуніція, а швидка - це рятування життя. Тобто армія закінчується в той момент, коли солдат поранений, як тільки став поранений - це є людина, якій необхідно допомогти, тобто наша ціль - добитися того, шоби швидку витягнули зі списку військової допомоги і додали до списку гуманітарної допомоги, шоб кожен, хто хоче, міг купити швидку для армії.

Спеціально, аби підтримати цю вимогу, на мітинг прийшла парамедикиня з позивним Тайра. Вона зараз у Британії тренується до змагання ветеранів у Сполучених Штатах. Сама Тайра останні 8 років займалася евакуацією поранених з лінії фронту, тому добре знає, чого вартує швидка поблизу бойових дій.

Юлія Паєвська, парамедикиня:

Ворог веде обстріл спеціально по машинах швидких, бо вони розуміють, шо звичайно, якщо вони вб'ють або поранять медика, вони виведуть із бойового стану весь підрозділ. Я знаю, як швидко машини виходять з ладу, як їх важко ремонтувати і що коштовніше - життя людини чи залізяка, тобто машин на евакуацію має бути більше, ніж достатньо.

Після короткого відпочинку Андрій повернеться до звичної від початку війни волонтерської роботи. Разом із однодумцями він продовжить шукати гроші на закупівлю швидких. В Україні вже працює 70 машин, відправлених цими британськими волонтерами.