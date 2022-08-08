Від стресу через війну часто загострюються хронічні хвороби.

А ще на велику подяку заслуговують медики з міжнародної організації "Лікарі без кордонів". Вони безкоштовно обстежують, консультують та забезпечують необхідними ліками жителів фронтових регіонів. Прийом ведуть в мобільних клініках. Усе бачили наші кореспонденти.

У цій мобільній лікарні медики-волонтери щодня приймають з пів сотні пацієнтів.

Медики міжнародної організації "Лікарі без кордонів", серед яких і українці, і іноземці, допомагають мешканцям фронтових регіонів. Обстежують пацієнтів, консультують та забезпечують ліками.

Олена, фахівчиня міжнародної організації "Лікарі без кордонів":

Мы делаем мобильные клиники, по Харькову и Харьковской области, мы выезжаем в районы, которые находятся очень близко к военным действиям. Собственно, я провожу консультативную деятельность в местах, в селах, в которых во время моего консультирования я слышу звуки взрывов.

Більшість пацієнтів - пенсіонери. Пані Галині 66, у неї серцево-судинна дистонія.

Галина, жителька Харкова:

Упала в обморок - сердечный приступ, скорая приезжала и сказали: надо прокапаться. Пошла в 9-ую поликлинику нашу местную, врач выпивал мне препараты, а здесь вот мне доктор подкорректировал, девочки-медсистрички у нас просто прекрасные.

Від стресу через війну часто загострюються хронічні хвороби.

Олена, фахівчиня міжнародної організації "Лікарі без кордонів":

Из-за этого все соматические заболевания прогрессируют. Да, допустим, пациент болел гипертонической болезнью до войны. Но сейчас у него запредельные цифры давления, у него тахикардия и он может даже не ощущать это состояние.

Декому з пацієнтів потрібні не ліки, а добре слово і психологічна підтримка. Часто це самотні люди, які втратили рідних.

Ірина Дараган, сімейна лікарка-волонтерка:

Процентов тридцать обращаются вот: мне страшно, мне не понятно. Они приходят поговорить, вот начинаешь и: ой, мне уже полегчало, все, уже хорошо. Таких вот очень много, особенно у кого в начале войны бабушка умерла, дедушка умер - остались без спутника жизни, дети уехали, внуки перестали приходить, потому что тоже куда-то отъехали. Этой категории очень тяжело сейчас.

Ірина розповідає про одну з пацієнток, яка спершу приходила по медикаменти, а потім почала навідуватися частіше - вилити душу.

Ірина Дараган, сімейна лікарка-волонтерка: