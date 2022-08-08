Захар вже зробив дві станції і готовий їх передати у бойові бригади.

Зарядну станцію для бійців Збройних сил України виготовив власноруч 15-річний Захар Щурко зі Львова. Вона може одночасно заряджати до 15-ти гаджетів. Школяр витратив на складові усі свої заощадження, щоб допомогти українським захисникам.

15-річний Захар демонструє зарядну станцію, яку зібрав для наших вояків. Витратив на запчастини понад 20 тисяч гривень.

Захар Щурко, школяр:

Ну ми з братом збирали на велосипед і на ноутбук. Але вирішили, що ця станція вона може більше допомогти. Може навіть чиєсь життя врятувати.

Зарядна станція безшумна та зручна.

Захар Щурко, школяр:

Це є зарядна станція з виходами 220 В, 12 В звичайною автомобільною розеткою, і 4 USB. Може заряджатися от від сонячної панелі, від прикурювача автомобільного та від звичайної розетки 220 В.

Подібний акумулятор десятикласник побачив в Інтернеті. Проте він був дорогий та менш функціональний. Тож хлопець вирішив зробити кращий та дешевший. Станція Захара може заряджати 15 гаджетів одночасно.

Захар Щурко, школяр:

Телефони, ноутбуки, рації, квадрокоптери, тепловізори. Ну майже все можна заряджати нею. Я ще давно хотів зробити, ще до війни. Але воно все відкладалося.

Батьки не здивовані, бо ж Захар захоплювався технікою з раннього дитинства.

Ольга Щурко, мати школяра:

Він завжди цікавився електронікою практично з того віку, коли він вже міг повзати. Його дуже тягнуло до всяких електричних приладів, до розеток, до всяких дротів, а коли почалася війна, він хотів дуже допомогти.

Захар вже зробив дві станції і готовий їх передати у бойові бригади. А для захисників завжди дитячі подарунки - безцінні.

Віктор Біщук, військовослужбовець 103 бригади тероборони ЗСУ:

Ми тоді розуміємо, що ми робимо спільну справу, що ми єдині зі своїм народом, зі всіма українцями. Особливо приємно, коли ось така допомога є від наших найменших українців. Ми розуміємо, що в нас є майбутнє, що ми є єдиним народом. Що нам є за кого воювати тут на передку.

Школяр готовий робити зарядні станції на замовлення, а зароблені гроші планує віддавати на потреби Збройних сил України.