15-річний підліток виготовив зарядну станцію для ЗСУ [ Редагувати ]
Зарядну станцію для бійців Збройних сил України виготовив власноруч 15-річний Захар Щурко зі Львова. Вона може одночасно заряджати до 15-ти гаджетів. Школяр витратив на складові усі свої заощадження, щоб допомогти українським захисникам.
15-річний Захар демонструє зарядну станцію, яку зібрав для наших вояків. Витратив на запчастини понад 20 тисяч гривень.
Захар Щурко, школяр:
Ну ми з братом збирали на велосипед і на ноутбук. Але вирішили, що ця станція вона може більше допомогти. Може навіть чиєсь життя врятувати.
Зарядна станція безшумна та зручна.
Захар Щурко, школяр:
Це є зарядна станція з виходами 220 В, 12 В звичайною автомобільною розеткою, і 4 USB. Може заряджатися от від сонячної панелі, від прикурювача автомобільного та від звичайної розетки 220 В.
Подібний акумулятор десятикласник побачив в Інтернеті. Проте він був дорогий та менш функціональний. Тож хлопець вирішив зробити кращий та дешевший. Станція Захара може заряджати 15 гаджетів одночасно.
Захар Щурко, школяр:
Телефони, ноутбуки, рації, квадрокоптери, тепловізори. Ну майже все можна заряджати нею. Я ще давно хотів зробити, ще до війни. Але воно все відкладалося.
Батьки не здивовані, бо ж Захар захоплювався технікою з раннього дитинства.
Ольга Щурко, мати школяра:
Він завжди цікавився електронікою практично з того віку, коли він вже міг повзати. Його дуже тягнуло до всяких електричних приладів, до розеток, до всяких дротів, а коли почалася війна, він хотів дуже допомогти.
Захар вже зробив дві станції і готовий їх передати у бойові бригади. А для захисників завжди дитячі подарунки - безцінні.
Віктор Біщук, військовослужбовець 103 бригади тероборони ЗСУ:
Ми тоді розуміємо, що ми робимо спільну справу, що ми єдині зі своїм народом, зі всіма українцями. Особливо приємно, коли ось така допомога є від наших найменших українців. Ми розуміємо, що в нас є майбутнє, що ми є єдиним народом. Що нам є за кого воювати тут на передку.
Школяр готовий робити зарядні станції на замовлення, а зароблені гроші планує віддавати на потреби Збройних сил України.
по темі
Дівчина продає свої картини, а гроші спрямовує на допомогу ЗСУ. 5 тисяч гривень уже зібрала для підрозділу, в якому служить її рідний дядько.
Скільки гаджетів здатні зарядити такі портативні пристрої? Євген Бригар побував на виробництві.
Наступний матеріал, створений спільно з колегами з Військового телебачення, - з позицій наших захисників у Запорізькій області. Як живуть на передовій та як готуються зустрічати ворога українські бійці - дивіться!
Українські волонтерки знялися у костюмах чаклунок для календаря. І без магії звісно не обійшлося. Наприклад, відлік місяців починається не з січня, як ми звикли, а із серпня. А от на що спрямують гроші виручені від продажів календаря - дивіться далі.
Збирають дрібні гроші на потреби Збройних Сил України. Організатори переконують: копійки, які залежалися у гаманцях і скарбничках - теж можуть допомогти нашій армії!