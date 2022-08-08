Група волонтерів з Миколаєва виготовляє сувеніри з рашистського металобрухту [ Редагувати ]
Сувеніри з рашистського металобрухту виготовляє група волонтерів з Миколаєва. В умілих руках смертоносна зброя перетворюється на годинники, марки, брелоки. Сувеніри розкупають мов гарячі пиріжки, а виручені кошти направляють на підсилення української армії.
Рух за рухом - і на металевій пластині вимальовується зображення сумнозвісного російського корабля.
Найпопулярніша марка в Україні стала натхненням і для миколаївських умільців. Залишки ворожої техніки вони перетворюють на мистецтво.
Саме цю МТ-ЛБ спалили наш хлопці. От як плавився орчий алюміній. А з неї ми зробили такий символ.
Денис - лише один із великої креативної команди. Ще півроку тому їхнє підприємство займалося опалювальним обладнанням. Тепер виготовляють та продають сувеніри для допомоги ЗСУ.
Денис Бойченко – волонтер:
Самая популярная работа - это марка "Русский военный корабль". Мы ее запустили в серию 100 штук. На данный момент изготовлено 43 марки. Одна из марок была продана на аукционе за 541 тис. грн.
Марки, годинники, брелки - все з орківської сталі. А її беруть безпосередньо з поля бою - з техніки, яку знищили наші бійці. На кожному виробі - координати, де її було підібрано.
Денис Бойченко – волонтер:
Душе приятно, когда железка, которая принесла массу крови и горя, сожженая и уничтоженая. Это пам'ять о нашей победе. Как минимум над какой-то из железяк. А победа будет скоро полная.
В Миколаєві у соцмережах активно проводять розіграші незвичних сувенірів. Так нещодавно завдяки цьому волонтери змогли купити та передати військовим форму на 46 тисяч гривень.
Андрій – волонтер:
Таким чином ми змогли акумулювати певні кошти на певні потреби для ЗСУ. Ми розіграли спочатку один виріб, потім інший. Людям це зайшло, люди розуміють, що ми робимо, для чого.
А ще вдалося заробити і відправити на передову тепловізори, рації та антени. Денис мріє, що завдяки ворожому металобрухту вдасться купити і нові машини для хлопців на передовій.
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