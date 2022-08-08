Сувеніри з рашистського металобрухту виготовляє група волонтерів з Миколаєва. В умілих руках смертоносна зброя перетворюється на годинники, марки, брелоки. Сувеніри розкупають мов гарячі пиріжки, а виручені кошти направляють на підсилення української армії.

Рух за рухом - і на металевій пластині вимальовується зображення сумнозвісного російського корабля.

Найпопулярніша марка в Україні стала натхненням і для миколаївських умільців. Залишки ворожої техніки вони перетворюють на мистецтво.

Саме цю МТ-ЛБ спалили наш хлопці. От як плавився орчий алюміній. А з неї ми зробили такий символ.

Денис - лише один із великої креативної команди. Ще півроку тому їхнє підприємство займалося опалювальним обладнанням. Тепер виготовляють та продають сувеніри для допомоги ЗСУ.

Денис Бойченко – волонтер:

Самая популярная работа - это марка "Русский военный корабль". Мы ее запустили в серию 100 штук. На данный момент изготовлено 43 марки. Одна из марок была продана на аукционе за 541 тис. грн.

Марки, годинники, брелки - все з орківської сталі. А її беруть безпосередньо з поля бою - з техніки, яку знищили наші бійці. На кожному виробі - координати, де її було підібрано.

Денис Бойченко – волонтер:

Душе приятно, когда железка, которая принесла массу крови и горя, сожженая и уничтоженая. Это пам'ять о нашей победе. Как минимум над какой-то из железяк. А победа будет скоро полная.

В Миколаєві у соцмережах активно проводять розіграші незвичних сувенірів. Так нещодавно завдяки цьому волонтери змогли купити та передати військовим форму на 46 тисяч гривень.

Андрій – волонтер:

Таким чином ми змогли акумулювати певні кошти на певні потреби для ЗСУ. Ми розіграли спочатку один виріб, потім інший. Людям це зайшло, люди розуміють, що ми робимо, для чого.

А ще вдалося заробити і відправити на передову тепловізори, рації та антени. Денис мріє, що завдяки ворожому металобрухту вдасться купити і нові машини для хлопців на передовій.