Кім розповів, чи закриють знову Миколаїв для "зачистки" [ Редагувати ]
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив про те, що в Миколаєві можуть знову проводити затяжну комендантську годину. Але повністю місто закривати вже не будуть, обмежаться секторами та районами.
Про це він сказав під час телемарафону.
(Місто, - ред.) було розбито на 50 секторів, працювало 200 пошукових груп. На зараз ми базу поповнили, відпрацювали багато людей, 21 провадження. Результат є, він гарний, ми надалі будемо проводити такі дії.
Він висловив сподівання, що такі заходи будуть проводитись не в останнє.
На питання щодо того, чи закриватимуть місто повторно, він сказав:
Я сподіваюсь, що ми будемо відпрацьовувати по секторах, по районах. Ми не будемо перекривати місто.
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