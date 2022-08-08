Рішення ухвалили спонтанно. Виїжджали швидко і під вибухи. З собою взяли лише особисті справи студентів, печатки та установчі документи. Технікум-переселенець зі Слов'янська вже кілька місяців як працює за новою адресою у Черкасах. Заклад прихистив там один з місцевих вишів.

І Слов'янський технікум вже проводить вступну кампанію. Чи багато в Черкасах охочих здобути робітничу професію? І як облаштувалися в чужому місті викладачі зі студентами - дивіться в наступному сюжеті.

Олександр у Слов'янському технікумі навчається на будівельника. Поїхати з Донеччини хлопцю довелося кілька місяців тому.

Олександр Бабич, студент:

Вже були прильоти, але наш район не зачіпало, поступила пропозиція переїхати сюди на період навчання майбутнього, але я переїхав раніше, бо батьки хвилювались і вирішили шо мені тут буде краще якийсь час жити.

Евакуювалася зі Слов'янська і викладачка Євгенія Лагодіч з родиною.

Євгенія Лагодіч, викладачка технікуму:

Мали лише документи і найнеобхідніші речі, в нас в кожного були маленькі рюкзачки і так вийшло через те, шо колії були зруйновані, ми зранку з 10 години до 8 провели на вокзалі, очікуючи поїзд, ви розумієте скільки людей зібралось якраз.

А у квітні керівник вирішив перевезти весь навчальний заклад.

Віктор Турка показує одну із аудиторій черкаського університету, де проводитимуть лекції для студентів Слов'янського технікуму. З Донеччини освітяни вивезли лише частину орг техніки та документи.

Віктор Турка, в. о. директора Слов'янського енергобудівного технікуму:

Задумки в мене були, просто виїхати одному не знаючи куди, так не можна було. Я, звичайно, звонив колегам, питав чи можуть вони мене прийняти, чи ні. Через інтернет мережу знайшов сайт чату, зателефонував ректору, ми з ректором поспілкувались, і я вам скажу, це питання було вирішено фактично за 10 хвилин.

У технікумі навчають на енергетиків, електриків і будівельників. І база черкаського університету годиться для цього якнайкраще. Такий переїзд погодили і в Міносвіти.

Олег Григор, ректор Черкаського державного технологічного університету:

Вони отримали юридичну адресу, відповідно погоджено це з Міністерством освіти. Їх спеціальності збігаються з нашими, тому їх випускники мають велику ймовірність поступити до нас і ми їх запрошуємо, провели вже з ними кілька таких зустрічей, зрозуміло, шо онлайн.

Нині у Черкасах мешкає близько 30 працівників Слов'янського технікуму. Студенти зможуть долучитись до навчання онлайн, з усіма нині тримають зв'язок.

Лариса Пєшкова, викладачка технікуму:

Ми з ними зв'язуємось і зараз переживаю де хто, частина студентів поступає далі навчатись, частина студентів вже працює на нашій території, частина студентів… і в мене в групі є такий, які ще будучі на практиці, виявили бажання обороняти нашу батьківщину.

Спільна біда зближує, і випадково зустрівши колишню випускницю на вулиці, викладачі зі сльозами обіймають колишніх студентів.

За долею рідного навчального закладу слідкують усі, хто переїхав до Черкас. Нині технікум цілий, незначні пошкодження має лише один із корпусів та гуртожиток. І викладачі, і студенти сподіваються на те, що зможуть туди повернутися.