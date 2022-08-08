Служба Безпеки України затримала кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства міністра оборони Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У результаті багатоетапної спецоперації знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу головного управління генштабу зс рф (більш відомого як ГРУ). Зловмисники займались підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.

За вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли винагороду у розмірі від $100 до $150 тис.

ДРГ була сформована кадровими співробітниками воєнної розвідки РФ для проведення підривної діяльності на території Україні. До її складу увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР" брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході.

За завданням координатора з Москви, саме він, використовуючи свої зв’язки серед кримінальних кіл, підшукував кілера для вчинення замовних убивств.

На його "пропозицію" відповів мешканець Києва. За $5 тис. він погодився вбити українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими.

Це вбивство мало стати "тестовим завданням" перед виконанням основних завдань ворога.

Для замаху на керівників оборонних відомств "зв’язковий" вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію. Тут разом зі спільником вони мали підготувати план "ліквідації" і подати його на затвердження своїм керівникам в РФ.

Зловмисник маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію Білорусі. Співробітники СБУ задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт "Доманове" і зустріч зі спільником. Обох зловмисників затримали у Ковелі.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану та умисному вбивстві. Вирішується питання обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що СБУ розкрила плани росіян щодо "референдуму" у Херсонській області.