"Повіримо в гривню так, як ми віримо в перемогу": голова Ради НБУ пояснив ситуацію з курсом валют [ Редагувати ]
Обмінним пунктам заборонили оприлюднити інформацію про поточний курс валют, тому що ринку "потрібна дисципліна". Про це повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин.
Водночас він вважає, що нічого критичного на валютному ринку не відбувається.
Певна дестабілізація на ринку готівкової валюти після ослаблення офіційного курсу носить тимчасовий характер. Неможливість миттєво підкріпити обмінні каси готівковою валютою стала однією з причин поточної ситуації.
Банкір повідомив, що НБУ та банки вживають заходів для наближення курсу готівкового ринку до нового офіційного курсу.
Перші дні роботи міжбанківського валютного ринку після встановлення офіційного курсу на рівні 36,5686 показали, що в Україні немає проблем з безготівковим доларом, на міжбанківському ринку є профіцит валюти, який дозволяє НБУ поповнювати ЗВР.
Тому питання наближення безготівкового і готівкового курсу носить технічний характер, який впирається в логістичні процеси, пов’язані з завезенням готівкової валюти в Україну та з підкріпленням кас банків в Києві та в регіонах.
Оцінюючи перспективи валютного ринку в Україні, Данилишин заявив, що "наші міжнародні партнери не залишають Україну сам на сам з її проблемами".
Відбулось розблокування українських портів, аграрії в непростих умовах продовжують збір зернових, налагоджуються транспортні коридори для іншого експорту, Україна отримує допомогу від міжнародних організацій, від ЄС та США.
В ЄС та США готується законодавство, яке дозволить використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні.
Тимчасові труднощі на готівковому ринку не можуть зупинити ті позитивні тенденції в економічному секторі, які з’явились завдяки спільним зусиллям української влади та міжнародних партнерів. Тому закликаю з більшим оптимізмом дивитись на перспективи гривні.
Повіримо в гривню так, як ми віримо в нашу перемогу.
Тим часом у небанківських обмінників курс продажу долара США 31 липня знаходиться в рамках 40,60-40,70 грн/$, а курс купівлі - 39,50-40,0 грн/$.
Нагадаємо, що 21 липня НБУ на 25% знизив офіційний курс гривні до долара - до 36,57 грн/дол. США.
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