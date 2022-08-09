Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян [ Редагувати ]
ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 300 російських окупантів та збили ворожий гелікоптер. Загалом рф у війні проти України втратила вже 42 640 своїх військових убитими.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 42640 (+300) осіб ліквідовано,
танків - 1817 (+6) од,
бойових броньованих машин - 4076 (+6) од,
артилерійських систем - 964 (+4) од,
РСЗВ - 261 (+0) од,
засоби ППО - 133 (+1) од,
літаків - 223 (+0) од,
гелікоптерів - 193 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3),
крилаті ракети - 185 (+3),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5) од,
спеціальна техніка - 87 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
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