В окупованому Сєвєродонецьку немає ані води, ані електроенергії. Перезимувати людям у таких умовах буде неможливо. Про це повідомив голова Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ані світа, ані води в Сєвєродонецьку немає. Не працює й система каналізації - в місті відсутні спеціалісти необхідного рівня для відновлення комунікацій. Майже всі люди, які спробували повернутися в місто, побули там декілька днів, зрозуміли, що перезимувати в цих умовах неможливо, і виїхали знов.

За словами очільника Луганщині, у Сєвєродонецьку зруйновані приміщення мережевих магазинів, через що продукти туди завозять з інших населених пунктів.

У місті формують бригади для очищення вулиць, пропонуючи в якості оплати труда продукти харчування. Коли до Сєвєродонецька приїздить російське телебачення - населенню роздають продуктові набори.

Нагадаємо, 30 липня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що Україна починає обов'язкову евакуацію з підконтрольних районів Донеччини через бойові дії та відсутність можливості забезпечити опалення житлових будинків у зимовий період.