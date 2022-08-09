Окупований Сєвєродонецьк не зможе перезимувати, люди виїжджають - Гайдай [ Редагувати ]
В окупованому Сєвєродонецьку немає ані води, ані електроенергії. Перезимувати людям у таких умовах буде неможливо. Про це повідомив голова Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Ані світа, ані води в Сєвєродонецьку немає. Не працює й система каналізації - в місті відсутні спеціалісти необхідного рівня для відновлення комунікацій.
Майже всі люди, які спробували повернутися в місто, побули там декілька днів, зрозуміли, що перезимувати в цих умовах неможливо, і виїхали знов.
За словами очільника Луганщині, у Сєвєродонецьку зруйновані приміщення мережевих магазинів, через що продукти туди завозять з інших населених пунктів.
У місті формують бригади для очищення вулиць, пропонуючи в якості оплати труда продукти харчування. Коли до Сєвєродонецька приїздить російське телебачення - населенню роздають продуктові набори.
Нагадаємо, 30 липня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що Україна починає обов'язкову евакуацію з підконтрольних районів Донеччини через бойові дії та відсутність можливості забезпечити опалення житлових будинків у зимовий період.
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