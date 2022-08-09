Державна компанія "Укртранснафта" з 4 серпня припинила прокачування нафти південною гілкою нафтопровідної системи "Дружба", якою вона надходить до Угорщини, Чехії та Словаччини. Про це повідомила російська компанія "Транснефть", передає "Коммерсант".

Прессекретар, радник президента "Транснафти" Ігор Дьомін розповів, що "Укртранснафта" повністю зупинила прокачування південною гілкою "Дружби" о 6:10 4 серпня.

Транзит нафти через Білорусь у напрямку Польщі та Німеччини триває. Як уточнив Дьомін, українська компанія надає послуги з транспортування нафти на умовах 100% передоплати.

При осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО "Транснефть". Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций. О том, что деньги не проходят и платеж невозможно осуществить, мы проинформировали Минэнерго России, а также российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении этих трех стран, и "Укртранснафту".

Нафта, яка прокачується трубопроводом "Дружба", не підпадає під санкції ЄС. Проти решти російської нафти країни ЄС запровадили ембарго у рамках шостого пакету санкцій.

Нагадаємо, що Київ вимагає від найбільших світових банків розірвати зв'язки з нафтовим бізнесом Росії.