Біля Новофедорівки, що у Криму, чули потужні вибухи. Вони лунали біля аеродрому російських збройних сил.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Спочатку говорили про 4 вибухи, згодом з'явилась інформація про 6 – 7.

Наразі журналісти повідомляють про 2 постраждалих.

Люди кажуть, що було схоже, неначе детонували боєприпаси. Офіційно коментарів від держави-агресора щодо цього не було.

Саме біля Новофедорівки розташований той військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.

Місцеві повідомляють, що в Новофедорівку масово їдуть карети швидкої.