У Криму лунають вибухи з боку авіабази в Новофедорівці (фото, відео) [ Редагувати ]
Біля Новофедорівки, що у Криму, чули потужні вибухи. Вони лунали біля аеродрому російських збройних сил.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Спочатку говорили про 4 вибухи, згодом з'явилась інформація про 6 – 7.
Наразі журналісти повідомляють про 2 постраждалих.
Люди кажуть, що було схоже, неначе детонували боєприпаси. Офіційно коментарів від держави-агресора щодо цього не було.
Саме біля Новофедорівки розташований той військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.
Місцеві повідомляють, що в Новофедорівку масово їдуть карети швидкої.
по темі
9 серпня в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи
У вівторок, 9 серпня, в окупованому Криму поблизу селища Новофедорівка пролунала серія потужних вибухів
Підозру у вчиненні державної зради за Харківські угоди, яка сприяла Росії в окупації АР Крим, отримав колишній міністр оборони України Михайло Єжель. Про це повідомило Державне бюро розслідувань
У понеділок, 8 серпня, в Умані (Черкаська область) пролунали вибухи
У Кіровоградській, Черкаській областях, в Умані, а також у Кременчуці повідомляють про звуки вибухів. Також повідомляють про повторний вибух у Вінниці