В результаті вибухів на авіабазі в Криму постраждали не менше п'яти осіб, одна людина загинула.

Про це повідомляють росЗМІ.

Як повідомляє так зване "міністерство охорони здоров'я" Криму, після вибухів на аеродромі в Новофедорівці до лікарні доставили п'ятьох постраждалих, у тому числі дитину.

Також повідомляється, що загрози їхньому життю немає.

"Загинула одна людина внаслідок вибухів у Новофедорівці", - повідомив "голова" Криму Аксьонов.