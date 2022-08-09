Вибухи на авіабазі в Криму: є жертви та постраждалі [ Редагувати ]
В результаті вибухів на авіабазі в Криму постраждали не менше п'яти осіб, одна людина загинула.
Про це повідомляють росЗМІ.
Як повідомляє так зване "міністерство охорони здоров'я" Криму, після вибухів на аеродромі в Новофедорівці до лікарні доставили п'ятьох постраждалих, у тому числі дитину.
Також повідомляється, що загрози їхньому життю немає.
"Загинула одна людина внаслідок вибухів у Новофедорівці", - повідомив "голова" Криму Аксьонов.
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