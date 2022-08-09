У Чернівцях приберуть радянські пам'ятники [ Редагувати ]
Влада Чернівців прийняла рішення перенести радянські пам'ятники з центру міста в інше місце.
Про це повідомляється у Facebook міського голови Романа Клічука.
Сьогодні на виконкомі прийняли історичне і довгоочікуване рішення. Перенесемо пам'ятники з Соборної площі та парку Шевченка в інше місце. Вважаю, все що пов'язано з руzzкімі та радянськими треба викреслити з нашого життя.
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