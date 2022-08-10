Допомогти пораненим українцям готова Латвія. Напередодні до країни вперше доправили на лікування постраждалих внаслідок повномасштабної війни росії проти України. Це 21 людина із різними пораненнями. Хто фінансує цей проєкт, та скількох ще українців готова прийняти Латвія на лікування - дивіться далі.

18 годин у дорозі. І ось автобус із важкопораненими українцями - прибуває до ризької східної університетської лікарні. 21 пацієнта зустрічає багатопрофільна медична бригада. З такими пораненнями, які люди дістали в зоні бойових дій, лікарі клініки працюватимуть вперше.

Андріс Вікманіс, керівник клініки травматології й ортопедії Ризької Східної лікарні:

Пацієнти дуже відрізняються від тих, що ми бачимо в Латвії, травми іншого виду, вони набагато важчі. Є люди, які потребуватимуть багатоетапної реконструктивної хірургії, є з ранами, які не заживають. Зараз навіть не можна сказати, скільки часу знадобиться на лікування.

Олексій Вішнаков, завідувач клініки екстреної медицини й прийому пацієнтів Ризької Східної лікарні:

В Україні проведена перша допомога і необхідні хірургічні маніпуляції, але характер пошкоджень надзвичайно складний. Є мінні травми, травми від вибухів, що вимагають хірургічної реконструкції нервової системи, реконструкції м'яких тканин і, звісно, дуже серйозної роботи реабілітологів з відновлення функцій утрачених кінцівок.

Щоб важкопоранених доправити до Риги під мобільний шпиталь спеціально переобладнали автобус. До цього долучились неурядові організації.

Арвіс Рекетс, засновник інтернет-платформи:

Оснащен лежаичми и сидяими местами, имеет кислородное оборудование, оборудование для оказания первой мед. помощи, лекарства и другие вещи, которые требуются для медицинсокй перевозки.

Проєкт фінансується із держбюджету Латвії. І йдеться про мільйони євро:

Олександр Міщенко, Посол України в Латвії:

Латвія сьогодні виступає своєрідним мотором в Європейському Союзі, надає нам допомогу не лише в військовій сфері. Дуже важливо пам'ятати про тих воїнів, які після отримання поранення, вибувають зі строю.

Деніель Павлютс, міністр охорони здоров'я Латвії:

Мы готвы работать с намного большим количеством раненых. Мы ожидаем, что следующие рйесы имеют место быть в ближайшее время. В конце лета, осенью. У нас предусмотрено финансивроние из госбюджета для транспортировки и лечения.

У Латвії готові прийняти сотні пацієнтів з України. Обіцяють знайти на це кошти.