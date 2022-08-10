9 серпня, у розважальному центрі BigRoom міста Житомир відбулись збори під гаслом "позачергової конференції" ВГО "Федерація боксу України". Збори проводились на чолі з незаконно призначеним президентом Федерації Кирилом Шевченка та за участю осіб, яких було виключено із членів ФБУ і до яких застосовано санкції.

З присутніх на цьому масовому заході були самопроголошені "делегати!, які фактично не мають жодного відношення до Федерації та представляли неіснуючі місцеві осередки, зокрема, у списку фігурують окремі міста, такі як Шахтарськ, Нікополь, Севастополь, Тернопіль, Хмельницький тощо.

Відомо, що з усіх питань цього заходу, що були озвучені напередодні його проведення, було розглянуто лише три питання і по ним були прийняті наступні рішення про обрання нових віце-президентів (цікаво, а що трапилось з обраним 22.02.2022?), зміна адреси ФБУ і затвердження нової символіки. Чекаємо офіційного документу. Можливо в опублікованому документі з’являться рішення, про які під час цього зібрання не йшла мова. Заступниками незаконно обраного президента Шевченка стали Володимир Анаркян та Андрій Стрихарський. Звільнили з посади генерального секретаря Юрія Шевчука у зв’язку з затвердженням його кандидатури на пост державного тренера Міністерства молоді та спорту України.

Нагадуємо, що напередодні цього незаконного зібрання Контрольно-дисциплінарна комісія (КДК) Федерації боксу України своїм рішенням визнала недійсним та скасувала рішення про обрання Шевченка президентом ФБУ; виключила 10 місцевих осередків із ФБУ та застосувала санкції до осіб, які брали участь у зборах 22.02.2022. Причиною таких рішень стало грубе порушення вимог законодавства, Статуту ФБУ та підривання престижу, авторитету, єдності і цілісності Федерації.

Варто наголосити, що КДК ФБУ визнала недійсними і скасувала усі рішення, ухвалені під час цих масових зборів 09.08.2022 як такі, що прийняті з порушенням законодавства та Статуту ФБУ, підривають престиж, авторитет, єдність і цілісність Федерації боксу України. https://fbu.org.ua/news/federation_news/2937.html

Відтак, усі рішення прийняті на сьогоднішніх зборах не мають жодної сили, оскільки, вони прийняті на псевдоконференції, яка проведена незаконно обраним президентом Кирилом Шевченка та самопроголошеними "делегатами".

Нагадаємо, що рішення про призначення Шевченко є предметом розгляду в Антирейдерської комісії Мін’юсту. Слухання було ще 25.07.2022, але рішення і досі немає.