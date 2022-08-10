Маск продав акції Tesla майже на 7 млрд доларів [ Редагувати ]
Головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск продав акції виробника електромобілів на суму 6,9 млрд доларів. Про це Маск повідомив в Twitter.
Ці кошти можуть бути використані для фінансування потенційної угоди з Twitter, якщо він програє судовий розгляд із соціальною медіа-платформою.
У випадку (сподіваюся, малоймовірному), якщо Twitter змусить закрити цю угоду і деякі партнери не прийдуть, важливо уникнути екстреного продажу акцій Tesla.
На початку липня підприємець розірвав укладену 25 квітня угоду про покупку Twitter за 44 млрд доларів.
Twitter подав до суду на Маска, щоб змусити його завершити угоду, відхиливши його заяву про те, що його ввели в оману щодо кількості спам-акаунтів на платформі соціальної мережі, як докори сумління покупця на тлі різкого падіння акцій технологічних компаній. Обидві сторони приступлять до судового розгляду 17 Жовтня.
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