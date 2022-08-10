Берн і Київ домовилися, що Швейцарія представлятиме дипломатичні інтереси України в Росії, країни чекають на згоду російської сторони. Про це повідомило МЗС Швейцарії.

Україна виявила бажання, щоб Швейцарія представляла її інтереси у Росії. Відповідні переговори завершено. Для набуття чинності цією домовленістю Росія має висловити свою згоду.

Оскільки між Україною та Росією зараз немає дипломатичних відносин, Швейцарія може представляти інтереси України в РФ як держава, яка опікується. У МЗС РФ раніше заявили, що не готові розглядати подібні пропозиції від країн, які приєдналися до антиросійських санкцій.

У МЗС Швейцарії також повідомили про готовність надати Києву та Москві переговорний майданчик, а також субстантивну та експертну підтримку під час можливих переговорів.

Наразі швейцарські дипломати як посередники представляють інтереси Росії у Грузії та Грузії в Росії, а також інтереси США в Ірані.

Нагадаємо, що раніше влада Швейцарії відповіла відмовою на запит НАТО щодо лікування поранених військових і цивільних осіб з України. Своє рішення влада пояснила позицією нейтралітету.