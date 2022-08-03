Швейцарія слідом за ЄС запровадила сьомий пакет санкцій проти росії [ Редагувати ]
Швейцарія запровадила сьомий пакет обмежень проти росії. Зокрема, в країні буде діяти ембарго на російське золото.
Про це повідомляє Федеральна рада Швейцарії.
У відомстві зазначають, що обмеження набудуть чинності вже сьогодні, 3 серпня, о 18:00 за місцевим часом (19:00 за київським). Нововведення в першу чергу забороняють покупку, імпорт або транспортування золота і золотих виробів з росії. Послуги, пов'язані з цими товарами, також заборонені.
За інформацією уряду, Швейцарія заморожує всі активи найбільшого російського банку "Сбербанк". Також йому заборонено надавати кошти, економічні ресурси або технічні послуги.
При цьому 29 липня Федеральний департамент з економічних питань, освіти і досліджень (EAER) додав до списку санкцій ще 54 людини та 9 організацій і підприємств рф.
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