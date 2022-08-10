Російська компанія "Транснефть" розпочала прокачування нафти південною гілкою трубопроводу "Дружба" у напрямку Словаччини та Угорщини. Раніше словацька компанія Slovnaft та угорська MOL заявили, що заплатили за транзит.

Прокачування нафти по "Дружбі" поновилося о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, 9 серпня стало відомо, що держкомпанія "Укртранснафта" з 4 серпня припинила прокачування нафти південною гілкою нафтопровідної системи "Дружба".

"Транснафта" повідомила, що не змогла оплатити послуги транзиту через сьомий пакет санкцій Євросоюзу. Компанії Slovnaft та MOL повідомили, що "на рівні банку виникли технічні проблеми у зв'язку з оплатою з російської сторони".

Нафта, яка прокачується трубопроводом "Дружба", не підпадає під санкції ЄС. Проти решти російської нафти країни ЄС запровадили ембарго у рамках шостого пакету санкцій.

Нагадаємо, що Київ вимагає від найбільших світових банків розірвати зв'язки з нафтовим бізнесом Росії.