Окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС й території поблизу атомного об'єкта. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Енергоатома".

Під час останнього удару було зафіксовано десять "прильотів".

Зазначається, що "прильоти" були зафіксовані поруч із дільницею зварювання та сховищем джерел випромінювання. Внаслідок обстрілів зайнялась трава, ніхто не постраждав.

Ще п’ять "прильотів" сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС. Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести "перезмінку".

Задля безпеки атомників, автобуси з персоналом наступної зміни повернулися до Енергодару, допоки ситуація не нормалізується.