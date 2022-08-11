Влучили поряд зі сховищем джерел випромінювання: окупанти знову обстріляли ЗАЕС [ Редагувати ]
Окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС й території поблизу атомного об'єкта. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Енергоатома".
Під час останнього удару було зафіксовано десять "прильотів".
Зазначається, що "прильоти" були зафіксовані поруч із дільницею зварювання та сховищем джерел випромінювання. Внаслідок обстрілів зайнялась трава, ніхто не постраждав.
Ще п’ять "прильотів" сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС. Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести "перезмінку".
Задля безпеки атомників, автобуси з персоналом наступної зміни повернулися до Енергодару, допоки ситуація не нормалізується.
Ситуація на станції наразі є контрольованою. Інформація, яку миттєво почали розганяти у ворожих пабліках, що нібито персонал у паніці полишає станцію, є фейковою та маніпулятивною. Це теж зброя, з якої росіяни намагаються нищити ЗАЕС, тому довіряйте лише офіційним джерелам.
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Кілька днів поспіль окупанти обстрілювали Енергодар і територію атомної станції. На АЕС - є пошкодження. За інформацією Енергоатому, станція близька до блекауту.