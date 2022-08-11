Українські правоохоронці нейтралізували диверсантів, у яких виявили понад 700 координат окупантів на східному фронті. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, в Харківській області за останній тиждень викрили понад 60 зрадників і колаборантів, які співпрацювали з росією і виправдовували війну проти України.

В результаті спецоперацій СБУ вдалося отримати і передати підрозділам Збройних сил України понад 700 координат для вогневих ударів по командних пунктах, скупченню особового складу, важкого озброєння і складах з боєприпасами загарбників.

Диверсанти збирали розвіддані про розташування українських військових та стратегічних об'єктів, які вони передавали окупантам. Війська рф користувалися отриманою інформацією під час масованих артобстрілів Харківської області.

Диверсанти готували теракти в Харкові. Під час обшуків у них вилучили реактивні протитанкові гранати, автоматичну зброю, снайперські гвинтівки та протипіхотні міни МОН-90.