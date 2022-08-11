У четвер, 11 серпня, окупанти вкотре вдалися до обстрілів Запорізької АЕС. Радіаційний фон на території станції - в межах норми. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Енергоатома".

Згідно з даними "Енергоатома", станом на 17:00 радіаційний фон на Запорізькій АЕС становить 11-12 мкР/год. Дані показники відповідають природним нормам.

Жодної пожежі, зокрема на 2-му енергоблоці ЗАЕС, про яку пишуть окупантські пабліки та російські ЗМІ - немає.

Як відзначають в "Енергоатомі", окупанти умисно розповсюджують фейки для дестабілізації ситуації навколо ЗАЕС й нагнітання панічних настроїв серед населення.