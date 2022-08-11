Президент росії володимир путін робив ставку на те, що союзникам України в серпні набридне підтримувати її. Але тепер йому навряд чи взагалі вдасться захопити країну. Про це повідомляє The Guardian, цитуючи заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса.

За його словами, вторгнення росії в Україну почало зазнавати невдачі, оскільки західні союзники обіцяють збільшити фінансову та військову підтримку Києва.

Їм (росіянам, - ред.) поки не вдалося і навряд чи коли-небудь вдасться окупувати Україну. Їх вторгнення кульгало і змінилося до такої міри, що вони насправді зосередилися тільки в частинах півдня і сходу, дуже-дуже далеко від своєї триденної так званої "спеціальної операції.

Уоллес підкреслив, що "триденна операція" триває вже майже півроку і супроводжується значними втратами.