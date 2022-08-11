"Робив ставку на серпень": у Британії про російського вторгнення в Україну [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін робив ставку на те, що союзникам України в серпні набридне підтримувати її. Але тепер йому навряд чи взагалі вдасться захопити країну. Про це повідомляє The Guardian, цитуючи заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса.
За його словами, вторгнення росії в Україну почало зазнавати невдачі, оскільки західні союзники обіцяють збільшити фінансову та військову підтримку Києва.
Їм (росіянам, - ред.) поки не вдалося і навряд чи коли-небудь вдасться окупувати Україну. Їх вторгнення кульгало і змінилося до такої міри, що вони насправді зосередилися тільки в частинах півдня і сходу, дуже-дуже далеко від своєї триденної так званої "спеціальної операції.
Уоллес підкреслив, що "триденна операція" триває вже майже півроку і супроводжується значними втратами.
Президент путін зробив ставку на те, що в серпні, через кілька місяців, нам всім набридне конфлікт, і міжнародне співтовариство розійдеться в різні боки. Що ж, сьогодні доводить протилежне. Ми вийшли з цієї зустрічі (конференція в Копенгагені, - ред.) з ще більшими обіцянками фінансування і військової допомоги. І все це спрямовано на те, щоб допомогти Україні перемогти, допомогти Україні відстояти свій суверенітет і дійсно гарантувати, що амбіції президента Путіна в Україні зазнають невдачі.
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