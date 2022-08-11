Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує спільно з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн провести у жовтні конференцію для пошуку шляхів відновлення України. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Захід поки що планується на 25 жовтня, однак точна дата ще невідома. Як зазначає Bloomberg, майбутня конференція в Берліні буде зосереджена в основному на тому, яким чином найкраще витратити "безпрецедентні суми" на відновлення України.

За інформацією агентства, ФРН очікує, що країни ЄС до вересня виділять 8 млрд євро, які залишилися, з обіцяного пакету екстреної допомоги Києву в розмірі 9 млрд євро.

Раніше на пресконференції в Берліні Шольц заявив, що відновлення України вимагатиме більших коштів, ніж "план Маршалла".

Нагадаємо, що в Офісі президента завершують працювати над Планом повоєнного відновлення та модернізації України.