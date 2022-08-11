Шольц висунув умову для зустрічі з Путіним [ Редагувати ]
Ймовірний візит президента Росії Володимира Путіна до ФРН не стоїть на порядку денному. Про це на пресконференції заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Deutsche Welle.
Необхідною умовою для організації візиту Путіна Шольц назвав повне припинення бойових дій в Україні, завершення російського збройного вторгнення й укладання мирного договору між Києвом і Москвою.
Про це (візит Путіна - ред) я поки не думав... Я думаю, що одне абсолютно ясно, що війна має бути закінчена.
Канцлер ФРН уточнив, що Росія має визнати необхідність переговорів з Україною та укладання з нею непримусового мирного договору.
Володимир Путін після початку збройного вторгнення в Україну жодного разу не був на Заході чи в Європі. Через санкції потрапити до європейських країн не можуть навіть російські дипломати.
5 червня країни, які межують з Сербією, закрили повітряний простір для прольоту літака глави МЗС Росії Сергія Лаврова. У лютому його візит до Швейцарії був скасований через заборону польоту літака дипломата в повітряному просторі європейських країн.
Нагадаємо, що раніше Шольц назвав Росію ненадійним постачальником газу.
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