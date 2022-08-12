Колишньому президенту Грузії й екс-голові Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі, який проходить лікування у приватній тбіліській клініці "Вівамед", поставили 17 діагнозів. Про це розповів його брат Георгій Саакашвілі, передає ТАСС.

Якщо я не помиляюся, йому вже поставили 14 діагнозів, а ще три - за останні три дні, що рівносильне катастрофі. Єдиним виходом для порятунку людини є її переведення за кордон. Він дуже ослаб, їжу фактично не приймає і під час розмови зазначає, що схуд на 11 кг з дня надходження до клініки, що дуже багато. Це помітно візуально.

Які саме діагнози поставили Саакашвілі, його брат не уточнив.

Нагадаємо, що колишнього президента Грузії (2004-2013 рр.) й ексголову Одеської ОДА (2015-2016 рр.) Михайла Саакашвілі засуджено грузинським судом до трьох і шести років позбавлення волі за перевищення службових повноважень. Ще кілька кримінальних справ перебувають на стадії судового розгляду.

Під час свого ув'язнення Михайло Саакашвілі кілька разів оголошував голодування. На думку фахівців, політик страждає на депресію, оскільки не може звикнути до життя у в'язниці. Наприкінці липня він заявив про готовність піти з політики через проблеми зі здоров'ям.