Xiaomi представила робота-гуманоїда CyberOne за $100 тисяч (відео) [ Редагувати ]
Китайська компанія Xiaomi представила на презентації в Пекіні свого першого робота-гуманоїда CyberOne, який імітує рухи людини та начебто здатний розрізняти емоції та жести.
Зріст робота - 177 см, вага - 52 кг, розмах рук - 168 см. В якості обличчя використовується вигнута OLED-панель.
Робот чує звуки за допомогою двох мікрофонів та бачить світ у 3D. Вбудовані алгоритми штучного інтелекту допомагають йому розпізнавати 85 звуків довкілля, і навіть 45 людських емоцій.
У Xiaomi кажуть, що робот може розпізнавати щастя і навіть втішати користувача, коли сумно. CyberOne також здатний тримати в одній руці предмети вагою до 1,5 кг.
На презентації Xiaomi у Пекіні CyberOne самостійно, повільними кроками, вийшов на сцену, тримаючи в одній руці квітку. Робот вручив його главі Xiaomi Лей Цзюню. Керівник компанії спитав, що вміє робити CyberOne.
Я тільки вчуся ходити, тож моя нижня частина тіла нестабільна. Я також відпрацьовую прийоми кунг-фу.
CyberOne зробив селфі з главою Xiaomi, після чого повільно пішов зі сцени.
Лей Цзюню повідомив, що один CyberOne коштуватиме $89-104 тис. Компанія поки що не збирається відкривати масове виробництво робота-гуманоїда.
Це другий робот, який виготовили в підрозділі Xiaomi Robotics Lab. У серпні 2021 року компанія представила чотирилапого CyberDog, який вміє робити сальто і нагадує робота-пса Spot від Boston Dynamics. CyberDog з'явився у продажу за $1500.
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