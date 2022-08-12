Китайська компанія Xiaomi представила на презентації в Пекіні свого першого робота-гуманоїда CyberOne, який імітує рухи людини та начебто здатний розрізняти емоції та жести.

Зріст робота - 177 см, вага - 52 кг, розмах рук - 168 см. В якості обличчя використовується вигнута OLED-панель.

Робот чує звуки за допомогою двох мікрофонів та бачить світ у 3D. Вбудовані алгоритми штучного інтелекту допомагають йому розпізнавати 85 звуків довкілля, і навіть 45 людських емоцій.

У Xiaomi кажуть, що робот може розпізнавати щастя і навіть втішати користувача, коли сумно. CyberOne також здатний тримати в одній руці предмети вагою до 1,5 кг.

На презентації Xiaomi у Пекіні CyberOne самостійно, повільними кроками, вийшов на сцену, тримаючи в одній руці квітку. Робот вручив його главі Xiaomi Лей Цзюню. Керівник компанії спитав, що вміє робити CyberOne.

Я тільки вчуся ходити, тож моя нижня частина тіла нестабільна. Я також відпрацьовую прийоми кунг-фу.

CyberOne зробив селфі з главою Xiaomi, після чого повільно пішов зі сцени.

Лей Цзюню повідомив, що один CyberOne коштуватиме $89-104 тис. Компанія поки що не збирається відкривати масове виробництво робота-гуманоїда.

Це другий робот, який виготовили в підрозділі Xiaomi Robotics Lab. У серпні 2021 року компанія представила чотирилапого CyberDog, який вміє робити сальто і нагадує робота-пса Spot від Boston Dynamics. CyberDog з'явився у продажу за $1500.